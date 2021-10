Maxi manovra da oltre 900mila euro per il bilancio di Carate Brianza Carate Brianza ha rivisto il proprio piano finanziario con una maxi manovra da 900mila euro.

Nel consiglio comunale di Carate Brianza del 30 settembre, il primo in presenza (ma a porte chiuse) dall’inizio dell’emergenza coronavirus, è stata approvata all’unanimità la ratifica della delibera di giunta comunale numero 126 del 16 settembre 2021 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023”. Una corposa variazione di oltre 900mila euro, legata alla necessità di incamerare a bilancio i fondi dei bandi regionali e ministeriali aggiudicati nei mesi estivi. Come ha spiegato il neo-assessore al Bilancio Fabio Cesana, «l’amministrazione comunale ha ottenuto l’assegnazione di fondi per un totale di oltre 855mila euro». «Alla variazione totale vanno aggiunti altri 71mila euro da avanzo libero destinato a finanziare le spese per gli investimenti».

Questi oltre 900mila euro di variazione comprendono più di 200mila euro per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica collocate in aree pubbliche e 337mila euro relativi al bando per l’assegnazione di contributi agli enti locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici, di cui 250mila destinati al cimitero del capoluogo, 76mila al centro sportivo di via Foppe e 51mila al magazzino comunale via Caslini. «Le risorse mancanti saranno finanziate con l’applicazione di avanzo libero», ha precisato Cesana. L’amministrazione ricorrerà all’avanzo di cassa, per circa 31mila euro, anche per riqualificare l’area del campo sportivo di via Foppe, a cui si aggiungono 150mila euro ottenuti dal contributo regionale dal bando “Sport Outdoor 2021”. Nei fondi incamerati a bilancio ci sono infine 200mila euro di finanziamenti destinati all’edilizia scolastica, che saranno impiegati, in particolare, per il rifacimento dei serramenti nelle scuole Romagnosi in Via Mazzini.

