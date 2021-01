Mattia Spatafora è il primo nato del 2021 all’ospedale di Carate Ha aspettato la mattina il piccolo Mattia Spatafora per venire al mondo. E’ lui il primo nato del 2021 all’ospedale di Carate. A salutare il 2020 sono stati, invece, i vagiti di Edoardo Cimnaghi, venuto al mondo alle 22.26.Leggi qui i primi nati di MONZA e VIMERCATE.

Ha aspettato la mattina il piccolo Mattia Spatafora per venire al mondo. E’ lui il primo nato del 2021 all’ospedale di Carate. Mamma Rosalba e papà Marco, residenti a Cabiate, lo hanno avuto tra le mani per coccolarlo a partire dalle 8.06 del mattino. Per la giovane coppia si tratta del primo figlio. A salutare il 2020 sono stati, invece, i vagiti di Edoardo Cimnaghi, venuto al mondo alle 22.26 per la felicità di mamma Benedetta e papà Paolo. Una felicità doppia quella dei due genitori di Nova Milanesi: Edoardo è infatti il quarto figlio, il primo maschio dopo tre femmine.

Edoardo Cimnaghi, ultimo nato del 2020 a Carate, tra papà Paolo e mamma Benedetta



L’anno che si è chiuso ha fatto registrate una diminuzione delle nascite nel nosocomio caratese: dalle 1.324 del 2019 si è passati alle 1.221 del 2020. Un dato riconducibile solo in minima parte alla pandemia di Covid 19, come aveva spiegato al nostro giornale Anna Locatelli, direttore del Dipartimento materno infantile dell’Asst e primario a Carate

