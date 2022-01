Mattia Muratore, dal Powerchair hockey alla scrittura: il primo libro racconta storie di disabilità (con la prefazione di Ligabue) L’arcorese Mattia Muratore, campione di hockey in carrozzina, sorprende tutti pubblicando il suo primo libro dal titolo “Sono nato così, ma non ditelo in giro”. Con la prefazione di Luciano Ligabue. Presentazione il 29 gennaio ad Arcore.

L’arcorese Mattia Muratore, campione di hockey in carrozzina, sorprende tutti pubblicando il suo primo libro dal titolo “Sono nato così, ma non ditelo in giro”, con una prefazione speciale affidata a Luciano Ligabue. Trentasette anni, affetto da osteogenesi imperfetta ovvero la malattia delle ossa di cristallo, ha voluto scrivere di disabilità con quella ironia che lo contraddistingue da sempre e la caparbietà che l’ha reso capitano degli Sharks Monza e della nazionale di Powerchair hockey, laureandosi campione del mondo nel 2018.

«Confesso che ho sempre scritto fin da piccolo perché mi è sempre piaciuto farlo – ha detto Muratore - Questo libro pubblicato con la casa editrice Chiarelettere è nato in maniera molto naturale. Nell’opera racconto storie di persone disabili sottolineando sia quelli che possono essere i problemi, che i vantaggi di vivere in questa condizione».

Il nuovo autore, che nella vita di tutti i giorni è un dipendente amministrativo dell’università di Milano Bicocca, tiene a sottolineare che «non si tratta di un’autobiografia, ma un insieme di diverse esperienze di vita sia personali che di altri amici e conoscenti. In queste pagine non si troverà mai il pietismo o l’abilismo (un paradigma culturale simile al razzismo e al sessismo e discrimina le persone con disabilità). Noi, nonostante degli handicap, viviamo serenamente la nostra vita».

Ottenendo anche molti successi in diversi ambiti, tanto che Muratore rimane un riferimento assoluto ad esempio nell’hockey.

“Sono nato così, ma non ditelo in giro” sarà pubblicato negli store online dal 20 gennaio e il libro contiene anche la prefazione del cantautore Ligabue.

«Per me è stata veramente la ciliegina sulla torta – ha ammesso il 37enne laureato in giurisprudenza - Io sono da sempre un fan di Luciano, il mio primo concerto l’ho visto dal vivo nel ’92 a soli 8 anni ed è sempre grazie a lui se ho conosciuto la mia compagna Erika Micheletti. Quando il mio editor mi ha chiesto chi potesse scrivere la prefazione al mio testo ho pensato a Ligabue e basta. Con qualche contatto siamo riusciti ad arrivare a lui e spero che gli sia piaciuto leggermi».



Proprio l’artista di Correggio investito di questo importante ruolo ha scritto a Muratore: «So che sei capace di ironia come pochi. So che sei una forza della natura. Grazie al tuo libro, l’elenco delle cose che “so” (e non solo su di te) si è allungato. Fra le nuove cose che so di te, però, Mattia, ce n’è una che voglio dire: adesso so che scrivi bene».

La presentazione del libro è in programma il 29 gennaio alle 16.30 al cineteatro Nuovo di Arcore con Martina Garancini dello Sciame Libri, organizzatore dell’evento, e il professore Raffaele Mantegazza.

«Ringrazio veramente tutti quelli che mi hanno aiutato e sostenuto in questo percorso come Erika, la mia famiglia, gli amici, la casa editrice e Liga».

