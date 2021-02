Mario Draghi prossimo premier? L’idea piace ad Assolombarda L’idea Mario Draghi per palazzo Chigi piace ad Assolombarda.

La scelta di Mario Draghi come premier incaricato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella piace agli ambienti industriali. Assolombarda, per bocca del presidente Alessandro Spada, plaude alla scelta dell’ex presidente della Bce. «La caratura e lo spessore di Mario Draghi sono il marchio distintivo di un italiano che nel nostro Paese, in Europa e nel mondo, grazie alle sue competenze e al suo lavoro, ha saputo raccogliere un grande prestigio e una stima condivisa. Tempi straordinari esigono sforzi ed energie straordinarie. Il nostro Paese purtroppo sconta, ormai da tempo, una preoccupante mancanza di visione, di pianificazione e di credibilità. Proprio ora in cui siamo davanti alla più grande opportunità di cambiare strutturalmente l’Italia con il Pnrr, servono responsabilità e competenze. Un governo che rafforzi la fiducia dei cittadini e delle imprese e che sia in grado di mettere a terra la parte di execution degli ingenti fondi che l’Europa ci ha messo a disposizione con il Recovery Fund. Una priorità che auspichiamo sia l’unica bandiera dietro la quale tutta la politica si schieri, unita, nel bene dell’Italia».

