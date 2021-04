Marco Alagia è il nuovo agente di polizia locale di Besana Il Comune di Besana ha un nuovo agente di polizia locale: è Marco Alagia.

New entry nel comando di polizia locale di Besana in Brianza. Il nuovo agente si chiama Marco Alagia e con lui, dice soddisfatto il sindaco Emanuele Pozzoli, «continua il processo di ringiovanimento del corpo di polizia locale». Poco più di un anno fa, nuove forze erano state iniettate in comando grazie all’assunzione di altri 2 under 30, Marilena Raiola e Antonio Michele Chiarolanza. Da gennaio 2021 la guida dei vigili è passata dall’ormai ex comandante Nicolò Diana a Massimo Bassani.

