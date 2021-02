Maquillage del parco della Fortuna di Caponago, il sindaco “spoilera” Monica Buzzini, pubblica alcune anticipazioni su quello che potranno trovare i caponaghesi una volta che verranno smontati i cantieri. I tre archi installati in uno dei 4 “petali”? «Percorsi avventura attrezzati con corde».

Sono ripartiti i lavori al parco della Fortuna di Caponago e il sindaco, Monica Buzzini, pubblica alcune anticipazioni su quello che potranno trovare i caponaghesi una volta che verranno smontati i cantieri.

Il sindaco ha infatti lanciato alcuni “spoiler” dalla propria pagina social per mostrare alcune delle novità che stanno prendendo forma all’interno del parco: come ad esempio tre archi che sono stati installati in uno dei 4 “petali” che compongono il quadrifoglio, la forma che caratterizza i percorsi all’interno del parco presente nel parco: «Sono come dei percorsi avventura attrezzati con corde sui quali i più piccoli potranno divertirsi ad arrampicarsi ed attraversarli - spiega la Buzzini -. I lavori prevedono anche la posa di una pavimentazione anti trauma».

I lavori non termineranno con l’installazione di queste giochi: «Sono previsti ulteriori interventi sulla pavimentazione e su altri giochi - prosegue la Buzzini -. Verrà posizionata anche una tettoia sopra ad alcuni gradoni in cemento per facilitarne la fruizione anche nei mesi caldi col sole e sistemati i percorsi pedonali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA