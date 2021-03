Manifesti anonimi appesi a Carate Brianza: “La pandemia non cancella la poesia” Sui cartelloni pubblicitari di Carate Brianza sono apparsi dei manifesti anonimi in occasione della Giornata mondiale della poesia: “La pandemia non cancella la poesia”.

La poesia “Sgorgo” di Antonia Pozzi, stampata su manifesti anonimi in giro per Carate Brianza, in occasione della Giornata mondiale della poesia che ricorre il 21 marzo. I versi dell’artista, su sfondo arancione, sono accompagnati da una frase che mostra tutta la voglia del mondo culturale di resistere allo stillicidio di chiusure e distanziamenti: “La pandemia non cancella la poesia”. Sui cartelloni si leggono due loghi, rispettivamente “Not censored” (Non censurato) e #almomentogiusto anticipato dalla scritta “Arte e Cultura hanno voce”. Lo stesso hashtag era stato utilizzato per i manifesti affissi in occasione della Giornata della Memoria del 2020.

