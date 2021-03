NOVA - L'APPELLO PER IL CANE DEA SUI MANIFESTI IN ZONA CINECITTA' ROMA (Foto by Pier Mastantuono)

Manifesti a Cinecittà e appello a Maria De Filippi per trovare il cane Dea, avvistato l’ultima volta a Nova Milanese Manifesti affissi a Roma in zona Cinecittà per chiedere l’aiuto di Maria De Filippi e della tv: l’obiettivo è trovare e riportare a casa il cane Dea, scomparsa da Milano e avvistata l’ultima volta a Nova Milanese il 2 dicembre 2020.

I proprietari di Dea chiedono aiuto a Maria De Filippi per riabbracciare la loro amata cagnetta. Le ricerche del cane avvistato l’ultima volta a Nova Milanese lo scorso 2 dicembre (dopo essere scomparso da Milano a fine novembre) sbarcano a Roma, zona Cinecittà. Il proprietario dell’english staffordshire di sesso femminile di 19 mesi, Massimiliano Berta, non si dà per vinto e ha deciso di commissionare delle affissioni pubblicitarie di grandi dimensioni con le quali chiede aiuto a chiunque avesse visto o ha informazioni utili per rintracciare Dea.

“Maria mi dai una zampa per tornare da papà?”, è l’appello che troneggia sopra la foto gigante di Dea e il riferimento è proprio al volto televisivo di “C’è posta per Te” e “Amici”.

Berta e i suoi collaboratori hanno deciso di oltrepassare i limiti della Lombardia e di concentrare i manifesti con la foto del cane e la promessa della ricca ricompensa, proprio attorno alla zona di Cinecittà, l’area d’azione dei divi televisivi come la De Filippi e degli autori delle trasmissioni nazionali più viste.

«Confidiamo che Maria ci dia una mano – è la speranza – perchè chi ha visto Dea si faccia vivo e ci fornisca informazioni utili a rintracciarla. Sappiamo che qualcuno l’ha vista all’inizio di dicembre in via per Incirano a Nova Milanese. Siamo convinti che sia ancora viva e faremo di tutto per ritrovarla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA