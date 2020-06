Brianza, maltempo sul Vimercatese: allagato il centro di Arcore, fiume d’acqua nelle strade - VIDEO VIDEO - La pioggia intensa della serata di lunedì 8 giugno ha provocato l’allagamento del centro di Arcore a causa dei tombini che non sono riusciti riusciti a contenere l’acqua. Allagamenti anche a Lesmo.

La pioggia intensa della serata di lunedì 8 giugno ha provocato l’allagamento del centro di Arcore. In via Umberto I, piazza della Chiesa, largo Arienti, piazza Pertini i tombini non sono riusciti a contenere tutta l’acqua caduta a partire da dopo le 20 e scesa come un fiume anche da viale Brianza, a nord verso il confine con Lesmo e i boschi.



Arcore maltempo lunedì 8 giugno 2020 sera: il fiume da viale Brianza

E sono saltati allagando strade e corti. In via Umberto I alcuni commercianti hanno montato le paratie all’ingresso dei negozi, ma l’acqua si è alzata arrivando al ginocchio di chi si è avventurato in strada. Si è allagato il parcheggio interrato.

Situazione particolarmente seria anche tra viale Brianza e le vie Toscana, Lombardia, Calabria e Marche. Qui è saltata la corrente elettrica sia delle abitazioni sia l’illuminazione pubblica. Black out anche per alcune utenze di via Tiziano.

Sono subito intervenuti i volontari della protezione civile, i carabinieri e i vigili del fuoco con tre mezzi nella zona di via Toscana e via Marche.

La pioggia è prevista fino a notte ma con minore intensità, altri temporali dal pomeriggio di martedì.

Anche a Lesmo nella zona di via Ratti sono stati registrati allagamenti di box e cantine privati.

(* aggiornamenti da Arcore di Valeria Pinoia)

Arcore maltempo lunedì 8 giugno 2020 sera: piazza della Chiesa

(Foto by Valeria Pinoia)

Arcore maltempo lunedì 8 giugno 2020 sera: via Umberto I

(Foto by Valeria Pinoia)

