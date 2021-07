Maltempo, oltre quaranta interventi in tutta la Brianza: tegole pericolanti e rami caduti Oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei soccorsi in tutta la Brianza a partire dal pomeriggio di domenica 25 luglio a causa del maltempo .

Oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei soccorsi in tutta la Brianza a partire dal pomeriggio di domenica 25 luglio a causa del maltempo che si è abbattuto con vento forte, pioggia e localmente grandine fortunatamente per il territorio non con la stessa intensità con cui ha colpito le province di Lecco e Varese.

Numerose le chiamate ricevute dalla sala operativa di Via Mauri. La maggior parte delle richieste di intervento è stata per fronteggiare i danni causati dall’abbondante pioggia e dal forte vento. Nell’arco di poche ore sono stati effettuati 42 interventi di soccorso.

Una ventina per tegole pericolanti e dissesto statico, undici per danni causati dall’acqua, sette per alberi pericolanti e caduta rami, altri quattro per soccorsi e per incendi.

La zona più interessata è stata quella nord Occidentale della provincia di Monza e Brianza, ma le richieste sono arrivate da tutto il territorio. Impegnati il personale del Comando di Monza e i distaccamenti con 10 autopompe, 2 autobotti, 2 autoscale, 1 autoscala tridimensionale, 3 furgoni attrezzati per il maltempo e 4 veicoli fuoristrada.

Cinque gli interventi a Carate Brianza e Meda, quattro a Besana in Brianza e Seregno Poi Aicurzio, Veduggio con Colzano, Arcore, Verano Brianza, Vimercate, Albiate, Biassono, Briosco, Giussano, Lentate sul Seveso, Lissone, Mezzago, Nova Milanese, Roncello, Usmatge Velate, Vedano al Lambro, Verano Brianza.

Maltempo 25 luglio Carate piante su cavi via isonzo

A Carate Brianza in via Isonzo rami di alberi sono caduti sui cavi della luce con intervento di un paio d’ore anche di Enel. Sempre i vigili del fuoco sono intervenuti prima del Lambro per tagliare un albero finito dai carabinieri.

A Besana in Brianza via Rossini chiusa entrambe le direzioni per un paio d’ore per rami pericolanti:sul posto i vigli del fuoco di Carate Brianza e polivalente Lissone con carabinieri di Seregno.

