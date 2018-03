Maltempo, l’1 marzo sospeso il 30% dei treni Trenord in Lombardia: le variazioni, cancellata la S9

VAI tutte le variazioni - Cancellata la linea S9. Il 30% dei treni Trenord giovedì 1 marzo non circolerà in Lombardia secondo lo stato d’emergenza previsto dal piano neve. Sul sito ufficiale le comunicazioni di soppressioni e limitazioni linea per linea.