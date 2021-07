Maltempo, il grazie di George Clooney agli “angeli del fango” della protezione civile di Arcore Tra le tantissime persone che nel Comasco hanno ricevuto l’aiuto dei volontari brianzoli c’è anche il cittadino più noto di Laglio, George Clooney, che è sceso per strada e si è fermato con le tute gialle di Arcore, ringraziandole e posando insieme a loro per alcune foto.

Angeli del fango, in prima linea sempre, non hanno fatto mancare il loro prezioso supporto a favore delle famiglie comasche rimaste colpite dalla violenta ondata di maltempo dei giorni scorsi. Sono i volontari della Protezione Civile di Arcore che, come tanti colleghi della Brianza, si sono recati a dare manforte alle operazioni di messa in sicurezza nei Comuni sulla sponda occidentale del Lario.

Maltempo protezione civile Arcore con Clooney a Laglio

«Arcore si è rimboccata le maniche, si è sporcata di fango e ha portato un aiuto concreto alla gente di quei territori, non una solidarietà di circostanza. E lo ha fatto con le mani e con le gambe dei nostri straordinari volontari» si commenta sui social dove affiorano anche immagini speciali accompagnate da un “grazie” molto particolare.



Tra le tantissime persone che hanno ricevuto l’aiuto dei volontari brianzoli, infatti, c’è anche il cittadino più noto di Laglio, l’attore George Clooney che come noto ha acquistato sulle rive del lago di Como la splendida dimora, Villa Oleandra. Clooney è sceso per strada e si è fermato con le tute gialle Arcore, ringraziandole e posando insieme a loro per alcune foto.

«Un grazie colossale ed incondizionato a questi angeli che ho sempre trovato al mio fianco lungo il mio cammino di amministratore locale. Grazie di tutto» commenta il candidato sindaco di Arcore, Paola Palma, che ha dato notizia sui propri social dell’impegno dei concittadini volontari lodato dalla star di Hollywood, parlando di “orgoglio arcorese”.

