Maltempo, esondazione dell’Olona: vigili del fuoco di Lazzate sul posto

Macchina dei soccorsi mobilitata per l’ondata di maltempo con allagamenti che ha colpito domenica 19 settembre in particolare la provincia di Varese. Personale del Distaccamento dei vigili del fuoco di Lazzate è stato inviato in supporto dei sommozzatori e delle squadre S.a.f. Fluviali del Comando di Milano nel comune di Canegrate, località Cascinette, a supporto delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della popolazione colpita dall’esondazione del fiume Olona.

Vigili del fuoco a Canegrate (foto vigili del fuoco)

