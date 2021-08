Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Maltempo: esonda il lago, chiuso un tratto di Statale nel Lecchese Ne ha dato l’annuncio Anas. Si tratta della statale 639 “Dei Laghi di Pusiano e di Garlate” Anas comunica che è stato chiuso nella serata di mercoledì 4 agosto un tratto, in entrambe le direzioni, dal km 13,900 al km 14,000, nel comune di Suello, in provincia di Lecco.

Sul posto sono intervenute squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

