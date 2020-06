Maltempo, a Usmate Velate allagata la Bananina: traffico deviato, chiuse le uscite della tangenziale Sottopasso allagato e auto bloccate nell’acqua a Usmate Velate sulla Bananina dopo il forte temporale della serata di lunedì 8 giugno. Traffico deviato, chiuse le uscite della tangenziale est.

Sottopasso allagato e auto bloccate nell’acqua. È successo di nuovo: a Usmate Velate la Bananina ha subito le conseguenze del forte temporale della serata di lunedì 8 giugno. Intorno alle 21 l’acqua ha cominciato a salire poco prima del sottopasso, verso Arcore, intrappolando la prima macchina che viaggiava in direzione della tangenziale. Poi una una seconda in arrivo dalla direzione opposta. In serata i carabinieri hanno presidiato il passaggio segnalando il pericolo, la strada è stata chiusa e il traffico deviato per il centro di Usmate. Chiuse anche le uscite dalla tangenziale. Il giorno dopo, martedì, fino a metà mattina la situazione è rimasta irrisolta.

Maltempo sottopasso Bananina Usmate Velate allagato dopo pioggia 8 giugno 2020

(Foto by Chiara Pederzoli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA