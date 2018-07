Maltempo: a Giussano rami caduti e tombini in difficoltà, danni in via Milano Rami caduti e tombini saltati: è il bilancio del temporale che si è abbattuto nella sera di martedì 10 luglio su Giussano e dintorni. Pioggia, e soprattutto vento, che ha spezzato i rami di diversi alberi sul territorio. Mercoledì via Milano chiusa per riparare i danni all’asfalto.

Rami caduti e tombini saltati: è il bilancio del temporale che si è abbattuto nella sera di martedì 10 luglio su Giussano e dintorni. Pioggia, e soprattutto vento, che ha spezzato i rami di diversi alberi sul territorio. Anche della pianta di fronte alla sede della Croce Bianca in via D’Azeglio: qui, per fortuna, il ramo spezzato è caduto all’indietro nel prato e non sulla strada col rischio di ostruire il passaggio delle ambulanze.



Giussano maltempo 10 luglio rami caduti: via D’Azeglio

(Foto by Edoardo Terraneo)

Allagata anche la strada che collega Mariano a Giussano. In serata è stata necessaria anche l’uscita dei tecnici comunali e della polizia locale. Mercoledì mattina via Milano chiusa per lavori di ripristino dell’asfalto danneggiato dalla pioggia: a causa della pressione dell’acqua è saltata un tombino che era sigillato, provocando delle crepe nel manto stradale.



Giussano cantiere sistemazione via Milano

(Foto by Edoardo Terraneo)

