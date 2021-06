Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Mahmood alla Rotonda di Tregasio (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Mahmood trova l’Olimpo alla Rotonda di Tregasio: foto da migliaia di like per il lancio del nuovo album Si intitola “Ghettolimpo” ed è uscito l’11 giugno. Il cantante italoegiziano per pubblicizzare il lancio ha scelto uno dei monumenti storici più noti del territorio di Triuggio un oratorio in stile neoclassico dedicato ai Santi Martiri Gervaso e Protaso.

Mahmood alla Rotonda di Tregasio. Scatto social da migliaia di like quello che il cantante italoegiziano ha postato per lanciare l’uscita (l’11 giugno) del suo nuovo, attesissimo album “Ghettolimpo”. A fare da sfondo, uno dei monumenti storici più noti del territorio triuggese, la Rotonda di Tregasio, un oratorio in stile neoclassico dedicato ai Santi Martiri Gervaso e Protaso, situato a pochi metri dalla chieda dei Santi Martiri Gervaso e Protaso, che nel 1912 fu dichiarato monumento nazionale.

L’artista ha scelto questo particolare e suggestivo colonnato brianzolo che evoca atmosfere mitologiche, ritenuto perfetto per le sonorità e le atmosfere del nuovo disco in cui è evidente il richiamo ad un Olimpo popolato dagli dèi, a cui si uniscono le esperienze degli eroi moderni più semplici, che a volte e spesso arrivano dalla strada, dal ghetto, appunto.

Nel “Ghettolimpo” di Mahmood non troviamo figure onnipotenti appartenenti a un luogo irraggiungibile, ma persone straordinarie che cercano di dare un senso alla propria vita. “Ghettolimpo” contiene la hit “Inuyasha”, già certificata Oro, prima su Spotify e in Top 3 tra i brani più trasmessi dalle radio.

