Madre e figlio investiti a Monza: patente ritirata al conducente del furgone

Si chiamava Maria Gasparotto, classe 1930 la donna che martedì 26 marzo, a Monza, in via Pitagora, è stata investita con il figlio (entrambi residenti in zona) mentre attraversava la strada. Soccorsa in condizioni disperate è deceduta all’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo. Stazionare le condizioni del figlio, 68 anni, in prognosi riservata.

Gli agenti della polizia locale stanno svolgendo ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto un furgone condotto da un imprenditore 56enne di Brugherio al quale è stata ritirata la patente (sottoposto a pretest alcolimetrico è risultato negativo).

Secondo una prima versione diramata immediatamente dopo il sinistro, il 56enne, proveniente da via Cavallotti e diretto verso la Statale 36, dopo aver svoltato in via Pitagora giunto a circa una decina di metri da un semaforo ha colpito i due pedoni.

