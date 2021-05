Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Madre Anna Viganò di Carate nominata Cavaliere della Stella d’Italia da Mattarella Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato la canossiana caratese madre Ann aViganò Cavaliere della Stella d’Italia.

Madre Anna Viganò, canossiana originaria di Carate Brianza e dal 1973 missionaria ad Hong Kong, verrà insignita della onorificenza di Cavaliere della Stella d’Italia, conferita dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Il riconoscimento verrà consegnato il 6 giugno dal console generale d’Italia ad Hong Kong, Clemente Contestabile, anche alla presenza della superiora provinciale, madre Virginia Wong Pui-ling.

Ha comunicato Monsignor Javier Herrera Corona, capo della Missione di studio della Santa Sede di Hong Kong, che lo speciale riconoscimento arriva nei 50 anni di servizio delle Madri Canossiane a favore della comunità cattolica. In particolare, il premio tocca Madre Anna che “per molti anni ha coordinato la santa messa domenicale, il catechismo per i bimbi italiani ed è stata sempre un punto di riferimento cattolico, concreto e spirituale per tutti gli italiani e le loro famiglie qui ad Hong Kong”. Ha aggiunto il monsignore che la suora è stata “fino allo scorso anno il fulcro delle nostre celebrazioni domenicali. Oggi una malattia la obbliga a un maggiore riposo riducendo saltuariamente la sua presenza fisica alle nostre celebrazioni”.

La religiosa ha racchiuso il senso del suo lavoro e, in generale, della missione cattolica nell’ex colonia britannica nel volume “500 anni di Italiani in Hong Kong e Macao”, pubblicato qualche anno fa dal Consolato italiano di Hong Kong con il supporto di alcuni italiani transitato da questa terra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA