Macherio, via Milano resta chiusa dalle 17 alle 23: niente anticipo dalla mattina I portavoce dei commercianti hanno espresso la loro contrarietà. “Alla luce dell’esito riscontrato l’amministrazione comunale ha ritirato la proposta, per questo è stata mantenuta l’attuale ordinanza in vigore

Via Milano, a Macherio: chiusura al traffico solo dalle 17 alle 23. Il “no” dei commercianti alla proposta del Comune di anticipare la chiusura sin dalla mattina. La chiusura della via del centro dal tardo pomeriggio alle 23 in vigore per favorire le attività commerciali che insistono sulla via è stata decisa ed attuata tramite ordinanza dal Comune. L’amministrazione comunale di Macherio di recente ha prospettato di prolungare la fascia oraria di chiusura della via anticipandola al mattino per dare la possibilità di esercitare l’attività di ristorazione anche a mezzogiorno. “Dal 12 giugno al 9 settembre la disciplina viabilistica sperimentale sarebbe di fatto diventata simile alla Ztl” dichiara il sindaco Mariarosa Redaelli in un comunicato diramato venerdì 14 maggio, data in cui si è tenuto un incontro tra gli amministratori ed i rappresentanti dei commercianti al fine di ottenere un parere dagli stessi.

I portavoce dei commercianti, riferisce il sindaco, “hanno espresso la loro contrarietà”. “Alla luce dell’esito riscontrato l’amministrazione comunale ritira la proposta e viene mantenuta l’attuale ordinanza in vigore” comunica Redaelli.

