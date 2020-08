Monza Amministrative 2017 Silvio Berlusconi all incontro di Forza Italia per presentare la lista che appoggia la candidatura di Dario Allevi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Macherio: una passeggiata al parco Visconti? Berlusconi ha detto sì Macherio: la sindaca Mariarosa Redaelli ha scritto a Silvio Berlusconi chiedendo di aprire una parte della villa e del parco in occasione di Ville Aperte. Le visite dovrebbero essere già possibili il prossimo 27 settembre

Una passeggiata nel parco Visconti? Presto sarà possibile, grazie alla generosità dell’illustre padrone di casa, Silvio Berlusconi, e all’impegno di Mariarosa Redaelli.

Era stata la sindaca – alcuni mesi fa – a pensare di scrivere all’ex premier: «Illustrissimo presidente, mi permetto di disturbarla per chiederle un grande regalo per i miei cittadini: con tutte le precauzioni necessarie, aprire una parte della villa e del parco in occasione di Ville Aperte». La risposta non si è fatta attendere. E, come nel carattere di «sua emittenza» è stata affermativa e pragmatica.

L’ex cavaliere ha accettato di offrire la possibilità di effettuare delle visite già in occasione del prossimo 27 settembre, naturalmente limitando l’accesso solo ad alcune zone di interesse storico, architettonico e paesaggistico. Mariarosa Redaelli è rimasta positivamente colpita dalla rapidità e dalla generosità di Berlusconi: «Sono stata prontamente contattata e ho trovato una grande disponibilità ad accogliere la mia richiesta. Di questa sensibilità mi sento di ringraziare, anche da parte dei macheriesi, la famiglia Berlusconi».

Oltre al sì è arrivata anche la disponibilità a concordare un itinerario di visite: «Sarà un percorso rispettoso della privacy e della sicurezza, lungo i percorsi pedonali adiacenti all’edificio, circoscritto alla parte della vasta tenuta che circonda la villa e consente di camminare intorno all’edificio godendosi la spettacolare vista del giardino. La visita prevede un ingresso per gruppi, alla presenza di una guida».

Mariarosa Redaelli è entusiasta, e sottolinea il valore storico, architettonico e paesaggistico che questa iniziativa potrà avere: «Vorrei sottolineare in particolare il valore affettivo – in particolare per chi è macheriese da sempre – di poter tornare in luoghi dove era possibile entrare nella loro infanzia, al tempo in cui la villa era un luogo di giochi e di divertimento per i bambini e i ragazzi». La sindaca ha ricordato anche i tempi lontani in cui la contessa Visconti si poteva incontrare in paese, poi gli anni bui in cui la villa fu abbandonata e in precarie condizioni, infine il periodo in cui fu proprietaria la provincia di Milano, e la villa e il parco erano accessibili per eventi pubblici e culturali.

