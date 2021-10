Macherio: pedone di 69 anni investito da uno scooter guidato da un 16enne, è grave L’incidente, per cause al vaglio della polizia locale, è avvenuto giovedì mattina in zona mercato. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Sarà la Polizia locale a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento che si è registrato giovedì 14 ottobre, poco dopo le 9, in zona mercato, a Macherio. In via Volta, in direzione di Monza, un 69enne impegnato nell’attraversamento della strada è stato investito da uno scooter condotto da un 16enne. L’esito del sinistro è apparso in prima battuta molto grave tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. L’uomo è poi stato trasportato in ospedale in codice giallo.

