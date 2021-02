Macherio: la società di ristorazione dona tre tablet alle scuole Il regalo della Dussmann Service, azienda responsabile del servizio di ristorazione scolastica, utile per affrontare la didattica a distanza: «Diamo volentieri il nostro contributo in questo momento difficile»

Dussmann Service, azienda responsabile del servizio di ristorazione scolastica per il Comune di Macherio, ha donato tre nuovi tablet alle scuole al fine di aiutarle nel difficile percorso della didattica a distanza, consegnandoli al sindaco e all’ufficio istruzione.

«Siamo felici di poter aiutare la comunità di Macherio – afferma Monica Forlani, Responsabile Operativo di Area Dussmann Service – diamo volentieri il nostro contributo in questo momento difficile per i lavoratori e le famiglie, e nel farlo ringraziamo il Comune di Macherio per aver accettato la nostra donazione».La donazione è avvenuta giovedì 4 febbraio, in municipio, presenti il sindaco Mariarosa Redaelli e l’assessore all’istruzione Silvia Vitagliani.

La refezione scolastica di Macherio è ripartita in autunno in tutte le scuole, grazie alla grande sinergia tra il Comune e Dussmann che hanno garantito il proseguimento del servizio nel rispetto delle normative anti Covid-19.

