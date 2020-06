Macherio: guarito dal virus don Luigi Sala si affaccia a salutare i parrocchiani Nella ricorrenza di S. Luigi, la comunità parrocchiale di Macherio ha ricevuto un regalo molto commovente: il saluto di don Luigi Sala rientrato da poco in paese dopo mesi trascorsi a lottare contro il Coronavirus.

Un onomastico speciale a Macherio. Domenica 21 giugno, nella ricorrenza di S. Luigi, la comunità parrocchiale ha ricevuto un regalo molto commovente: il saluto di don Luigi Sala. Il sacerdote si è affacciato dalla finestra della sua abitazione per salutare le persone che si erano radunate dopo le messa a due passi dal sagrato della chiesa parrocchiale per rivedere il loro amato sacerdote, rientrato da poco in paese dopo mesi trascorsi a lottare contro il Coronavirus. Dopo il delicato momento vissuto da marzo, quando con il ricovero in ospedale gli fu diagnosticato il contagio da Coronavirus, e le successive settimane di riabilitazione, don Luigi è rientrato a Macherio.

E domenica 21 si è affacciato per la prima volta dalla finestra della sua abitazione per salutare i parrocchiani e confortarli sulle sue condizioni di salute. Un momento che molti hanno vissuto e raccontato con le lacrime agli occhi. I parrocchiani gli hanno tributato un lungo applauso inondandolo di affetto e facendogli gli auguri per la ricorrenza. Un onomastico bellissimo per don Luigi, anch’egli visibilmente commosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA