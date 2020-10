Macherio, fuga di gas dal sottosuolo in viale Regina Margherita Vigili del fuoco e tecnici dell’azienda del gas al lavoro mercoledì sera per una fuga da una conduttura nel sottosuolo. È successo in viale Regina Margherita.

Allarme per una fuga di gas mercoledì sera a Macherio.Intorno alle 19.30 una squadra dei vigili del fuoco di Lissone è intervenuta in viale Regina Margherita, la provinciale che va a Lissone, per perdita di gas metano dal sottosuolo. Le squadre hanno individuato il guasto e fornito assistenza alle operazioni di messa in sicurezza della conduttura del gas. Non si registrano feriti e non è stato necessario evacuare residenti. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto anche i tecnici dell’azienda del gas Retipiù e le forze dell’ordine.

