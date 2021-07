Macherio e Sovico: lavori alla ferrovia, chiusura temporanea dei passaggi a livello Inevitabili i disagi, come sottolineato anche dal consigliere comunale di Macherio, Silvano Resnati (Fratelli d’Italia) si è fatto portavoce dei residenti nei pressi del passaggio a livello di via Visconti che resterà chiuso per qualche giorno.

Sono interventi necessari e doverosi quelli in corso dal fine settimana del 17/18 luglio sui binari della ferrovie che richiedono chiusure dei passaggi a livello a Macherio e Sovico. Il consigliere comunale di Macherio, Silvano Resnati (Fratelli d’Italia) si è fatto portavoce dei residenti nei pressi del passaggio a livello di via Visconti, che rimarrà chiuso per qualche giorno. «Il disagio maggiore è per i residenti in via Trento e Trieste che, per venire in centro a Macherio, in chiesa o verso il cimitero sono costretti ad andare a Biassono e poi a tornare indietro - spiega Resnati - penso anche alle aziende del territorio che faranno fatica a spostarsi».

Le aziende sono state informate dal Comune attraverso un’informativa della Polizia locale. «I disagi ci sono comunque, i due Comuni hanno trovato un accordo con Ferrovie per stringere i tempi dei lavori e con delle aperture giornaliere- aggiunge Resnati- per esempio, il passaggio di via Trento e Trieste a Macherio doveva essere chiuso fino al 25 luglio, ma i lavori finiranno il 21, quindi hanno rimodulato tutto. Disagi restano, ma va detto che i lavori erano imprescindibili».

A Sovico, l’amministrazione comunale è intervenuta per concordare alternative più soft soprattutto per le aziende del territorio alle quali è giunta la comunicazione del Comune. «A causa dell’esecuzione di lavori di rinnovamento e risanamento della linea ferroviaria, il passaggio a livello di via Manzoni a Sovico resterà chiuso al transito veicolare e pedonale dalle 8 di oggi (domenica 18 luglio ndg) alle 8 di lunedì 19 luglio e dalle 8 di martedì 20 luglio alle 8 di giovedì 22 luglio- recita la nota- Pertanto nei periodi di chiusura sopra indicati, il traffico diretto o proveniente dalla zona industriale del Comune di Sovico potrà avvenire sul seguente percorso: viale Regina Margherita, via Bosco del Ratto, via Dei Greppi nel Comune di Macherio. Via Cascina Greppi nel Comune di Sovico e viceversa. Nei giorni in cui il suddetto passaggio a livello sarà aperto (ossia dalle 8 di lunedì 19 luglio alle 8 di martedì 20 luglio) il transito dei mezzi pesanti potrà avvenire in entrambi i sensi su via Manzoni. Per l’esecuzione dei lavori il passaggio a livello di via Delle Prigioni resterà chiuso al transito veicolare e pedonale dalle 8 di venerdì 17 luglio alle 8 del 25 luglio».

