Macherio e Sovico: cinque casi di contagio nelle scuole Quattro classi in quarantena all’istituto comprensivo “Paccini” di Sovico e in una terza della secondaria di primo grado a Macherio. Una classe è in quarantena per una sospetta positività anche ad Albiate.

Cinque casi Covid-19 nelle scuole di Sovico e Macherio. Una classe in quarantena per sospetto contagio anche ad Albiate, Comune dove i positivi sono più che raddoppiati in sette giorni. Sono 4 le classi in quarantena all’istituto comprensivo “Paccini” di Sovico dove tutti i plessi registrano, purtroppo, casi di positività al Covid-19: 1 alla scuola dell’infanzia, 2 alla primaria e 1 alla secondaria. Una classe in quarantena anche all’istituto comprensivo “Rodari” di Macherio. In questo caso per la positività di uno studente frequentante la scuola secondaria.

«Purtroppo- spiega il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Paccini di Sovico- tra giovedì 22 e venerdì 23 ottobre, 4 classi sono state chiuse ed è interessato tutto l’Istituto perché i casi si sono registrati alla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria». Positivi in tutto un docente e tre alunni. Le condizioni generali non destano al momento preoccupazione, attivato il protocollo di sicurezza scolastica. «Teniamo duro, cerchiamo di contenere l’onda d’urto e di reggere affrontando quello che accade nel migliore dei modi, tutti i dispositivi sono stati attuati - commenta il dirigente scolastico di Sovico - non bisogna abbassare il morale, bisogna resistere».

Anche nella vicina Macherio si registra il primo caso di contagio da coronavirus. La classe interessata è una terza della secondaria, in quarantena. Attivati i protocolli di sicurezza scolastica. Ad Albiate, infine, da questa settimana una classe terza della scuola secondaria Fermi risulta in quarantena per sospetto caso Covid-19. Il sindaco Giulio Redaelli ha inoltre lanciato un appello via social invitando tutti i suoi concittadini alla prudenza e alla responsabilità. In Albiate, i contagi sono più che raddoppiati nell’ultima settimana: da 8 a 17.

