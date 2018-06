Lunedì 11 giugno lutto cittadino a Monza per la scomparsa di Pier Franco Bertazzini Il sindaco Dario Allevi ha proclamato il lutto cittadino a Monza per lunedì 11 giugno, giorno dei funerali dell’ex primo cittadino Pier Franco Bertazzini.

Il Comune di Monza ha proclamato la giornata di lutto cittadino per lunedì 11 giugno, il giorno dei funerali di Pier Franco Bertazzini, ex sindaco di Monza, insegnante, preside. Il Professore, per tutti. “Il sindaco Dario Allevi, la giunta e il consiglio comunale partecipano al cordoglio dell’intera città di Monza per la scomparsa di Pier Franco Bertazzini, ex sindaco e grande personalità pubblica, da tutti stimata e riconosciuta” ha scritto il Comune in una nota per la stampa.

E poi: “Il sindaco, in occasione delle esequie fissate per lunedì 11 alle 15.30 presso la chiesa di San Gerardo, ha indetto una giornata di lutto cittadino: le bandiere delle sedi comunali saranno a mezz’asta e anche gli esercizi commerciali sono invitati a condividere simbolicamente questo momento”.

«Il professore Bertazzini ha dato davvero tanto a Monza e so bene quanto i monzesi gli hanno voluto bene. Lunedì daremo l’ultimo saluto ad un vero e proprio punto di riferimento di un’intera comunità, amato da tutti» ha detto Allevi.

