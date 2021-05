L’Operazione Pane delle mense francescane e i nuovi poveri: a Monza nel 2020 accolte 214 persone e sostenute 62 famiglie Nel 2020 sono aumentate le famiglie che si sono rivolte alle mense francescane. A Monza, al santuario Madonna delle Grazie, ha accolto 214 persone mentre quelle che hanno ricevuto pacchi alimentari sono state 220, corrispondenti a 62 famiglie. In Italia sono state 700, una su tre ha chiesto aiuto per la prima volta

Nel 2020 sono aumentate le famiglie che si sono rivolte alle mense francescane. A sottolineare una situazione drammatica è stato frate Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano di Bologna, ente promotore del progetto “Operazione Pane”, in occasione della “Settimana di sensibilizzazione” con Rai per il Sociale. Tra le 700 famiglie aiutate nel 2020 dalle 13 mense francescane italiane del progetto “Operazione Pane”, tra cui quella della Madonna delle Grazie di Monza, una su tre ha chiesto aiuto per la prima volta in seguito ai disagi economici causati dall’emergenza Covid-19.

«L’emergenza sta mettendo in difficoltà tante famiglie, anche con bambini molto piccoli - ha ribadito frate Giampaolo - Sono centinaia le mamme e i papà che in questo difficile anno si sono improvvisamente trovati a chiedere aiuto alle mense francescane per poter crescere i loro figli, pagare la spesa, le bollette e l’affitto Noi ci siamo e continueremo a esserci, ma abbiamo bisogno del sostegno di tutti per non lasciare indietro nessuno».

Le realtà francescane italiane sostenute da “Operazione Pane” hanno distribuito nel 2020 ben 500 mila pasti, oltre il 40% in più rispetto a un anno ordinario.

La mensa monzese, entrata nel 2017 nella rete di “Operazione Pane”, ha accolto lo scorso anno 214 persone mentre quelle che hanno ricevuto pacchi alimentari sono state 220, corrispondenti a 62 famiglie. Tra questi gli stranieri hanno costituito il 76% degli assistiti, gli italiani il 24%. La distribuzione dei pacchi alimentari è ripresa lo scorso anno dopo un periodo di interruzione. Quest’anno circa cinquanta persone, suddivise in otto, nove nuclei familiari, ritirano ogni quindici giorni il loro pacco. Per le misure igienico sanitarie in vigore, vengono distribuiti solo i pasti caldi mentre ciò che non necessita di essere scaldato viene racchiuso in sacchetti. A sovrintendere le operazioni è fra Celestino con la collaborazione di una quarantina di volontari che si alternano secondo turni settimanali. La mensa monzese prepara fino a 35 pasti al giorno.

La rete Operazione Pane distribuisce in totale quasi 36mila pasti ogni mese, circa 1.200 al giorno. Il progetto è conosciuto anche dai bambini poiché ha nel coro dell’Antoniano e nello Zecchino d’oro il suo cuore pulsante. Quest’anno la nota manifestazione canora, giunta alla 64°edizione si terrà a dicembre. Domenica 30 maggio, su Rai Uno, è in programma una grande festa televisiva in cui verranno presentate, per la prima volta in televisione, le canzoni della 63° edizione dello Zecchino d’Oro, che non ha potuto svolgersi in diretta lo scorso dicembre a causa dell’emergenza sanitaria.

