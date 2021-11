Lombardia, il presidente Fontana: chi può faccia la terza dose conto il Covid Appello del presidente della Regione Lombardia a chiunque ha diritto alla terza dose del vaccino anti Covid: “Fatela, completa l’immunità al virus”.

“Invito i cittadini che già ne hanno o, a breve, ne avranno diritto, a prenotare la terza dose del vaccino. E mi riferisco, in particolare, a chi ha ricevuto il ’richiamo’ 6 mesi fa e potrà quindi ricevere la terza dose iscrivendosi sulle piattaforme digitali”.

È l’appello del presidente Attilio Fontana ai lombardi nello stesso giorno in cui il commissario regionale per la gestione dell’emergenza Covid, Guido Bertolaso, ha dichiarato che la Lombardia rischia di passare in zona gialla, dato l’aumento di contagi e ricoveri. Fontana ha parlato in occasione della presentazione di Eicma 2021, il salone milanese dedicato a ciclo e motociclo, facendo in particolare riferimento alla prossima apertura della dose booster anche per gli over 40.

“Lo dicono gli scienziati: la terza dose - ha aggiunto Fontana - è il completamento della fase vaccinale e quindi il mezzo attraverso cui si ottiene una copertura immunitaria che dovrebbe durare anni”. “Di conseguenza è molto importante - ha concluso - che si porti a termine questo ciclo vaccinale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA