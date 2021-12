Lombardia, arriva la “task force tamponi” In Lombardia è pronta per entrare in campo una “task force tamponi” dedicata al coordinamento e al potenziamento del servizio tamponi anticovid antigenici e molecolari. Coordina Guido Grignaffini dell’Asst Brianza.

In Lombardia è pronta per entrare in campo una “task force tamponi”, una apposita squadra dedicata al coordinamento e al potenziamento dell’offerta pubblica e convenzionata del servizio tamponi anticovid antigenici e molecolari per tutto il territorio regionale. Lo ha annunciato la vicepresidente Letizia Moratti e a capo del coordinamento è stato indicato il dottor Guido Grignaffini, attuale direttore sociosanitario di Asst Brianza, in passato già inquadrato nell’organizzazione di questo servizio a livello regionale.

Proprio sul nodo dei tamponi si sta infrangendo la quarta ondata dell’emergenza sanitaria: da una settimana circa, e sempre più negli ultimi giorni, con l’aumento della diffusione dei contagi è difficile prenotare tamponi molecolari o rapidi sia presso i punti delle Ats sia nelle farmacie. Sia per chi, con sintomi, deve avviare la quarantena sia per chi deve uscire dalla sorveglianza. Sia per i tanti che si sono mossi per arrivare alle feste di Natale in famiglia con un tampone negativo.

Covid coronavirus tamponi tampone - foto prostooleh/it.freepik.com

Soltanto giovedì, secondo quanto riferito dalla Regione, sono stati 205.847 i tamponi effettuati in Lombardia.

Il piano vaccinale nel frattempo prosegue secondo gli obiettivi previsti dalla Struttura Commissariale di Governo, “consentendo un miglior coordinamento e condivisione di risorse anche per il potenziamento del Servizio tamponi rafforzato con l’istituzione e l’avvio dell’apposita ‘task force’”, spiega una nota.

