Lite per strada in via Amati, a Monza: spunta un coltello, un 25enne ferito L’uomo, alterato dall’alcol, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda per ferite da arma da taglio al collo. L’aggressore è al momento ignoto. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale Compagnia.

Lite all’arma bianca martedì 4 novembre in tarda serata a Monza, in via Amati. Bilancio: un uomo di 25 anni è rimasto a terra, con ferite al collo procurate da un coltello. L’aggressore è fuggito. Il 25enne - secondo quanto riporta Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) - è stato soccorso in codice rosso e quindi trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale Compagnia, intervenuti sul posto in seguito alla chiamata del 118, la vittima, un marocchino del 1995, ubriaco, e l’aggressore, al momento ignoto, avrebbero litigato per strada, per futili motivi, e il 25enne avrebbe avuto la peggio. Una volta all’ospedale, i carabinieri gli hanno chiesto dettagli sull’accaduto, ma, visto il suo stato di alterazione da alcool, non è stato in grado di rispondere alle domande.

