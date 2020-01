Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone vieta i bivacchi sui monumenti. No all’alcol vicino ai parchi gioco Lissone vara il nuovo regolamento di Polizia urbana e per la convivenza civile. Non ci si può sdraiare sui monumenti o sui luoghi di culto. I gestori di locali pubblici devono scoraggiare aggregazioni di persone che causino disturbo. Un occhio alle intemperanze degli adolescenti : progetti nelle scuole per l’educazione alla convivenza

Nuove regole per la sicurezza a Lissone: il Consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità il nuovo «Regolamento di Polizia urbana e per la convivenza civile», testo che recepisce le novità legislative e tiene conto di alcune emergenze che si sono verificate sul territorio negli ultimi tempi, in primis quelle relative ai vandalismi e alla presenza molesta di gruppi di minori che fanno i bulli soprattutto nelle vie del centro

Il documento si articola in 69 articoli ed è diviso in 5 sezioni principali che a loro volta si sviluppano in ulteriori sottocategorie: «disposizioni generali», «sicurezza urbana, incolumità pubblica e decoro», «tutela del suolo pubblico», «mestieri e attività lavorative» e «sanzioni e sistema sanzionatorio».

Nel Regolamento si fa esplicito riferimento al divieto di bivacco e accattonaggio e all’atto di “sdraiarsi o bivaccare sui monumenti, sui sagrati delle chiese e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti”.

Vietato il consumo di bevande alcoliche “in corrispondenza dei luoghi di culto, delle strutture sanitarie e dei parchi giochi per i bambini”; a tutela della convivenza civile, ai gestori degli esercizi pubblici verrà chiesto di attuare ogni azione per scoraggiare “aggregazione di persone che causino disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento”, anche “facendo opera di persuasione” ed eliminando “ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale”.

A tutela del territorio, ribadito il divieto di “accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico”, e di accendere “artifizi pirotecnici in tutte le vie piazze e aree pubbliche o dove transitano o siano presenti persone”, mai “in prossimità degli ospedali o dei luoghi di culto”.

Su tutto il territorio comunale, è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento e similari; tutela della salute pubblica anche attraverso il divieto di suoni e schiamazzi, col divieto “ad emettere grida” e ad utilizzare “qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni amplificati e tali da recare disturbo o molestia”.

Il Comune si impegnerà nel promuovere l’educazione alla legalità, con specifici progetti che vedrà impegnata la Polizia Locale negli istituti scolastici; ribadita l’importanza di partnership sul territorio con associazioni di volontariato per “realizzare collaborazioni rivolte a favorire l’educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità”. Individuate anche le figure del “Responsabile Piedibus” e del “Nonno vigile” quali promotori di iniziative importanti per la sicurezza scolastica.

Nel caso di nevicate, chiesta la collaborazione per provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza.

In caso di violazione dei regolamenti o delle ordinanze, prevista l’applicazione delle sanzioni già inserite nel Regolamento compresa tra un minimo di 25 e un massimo di 500 euro. Nel caso il trasgressore sia minorenne, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere sostituita da attività materiali e/o didattiche di pubblica utilità idonee a riparare il danno provocato, organizzate da strutture pubbliche competenti.

“Il regolamento si prefigge l’obiettivo di salvaguardare la convivenza civile e il decoro urbano, favorendo la vivibilità della città e fornendo agli operatori di polizia ulteriori strumenti d’intervento - afferma Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone - E’ un lavoro durato mesi, per il quale mi sento di ringraziare tutti gli uffici e tutte le persone che hanno dato il loro contributo per la stesura. Da oggi, Lissone potrà contare su un testo adeguato alle nuove esigenze dei cittadini, più snello e moderno”.

