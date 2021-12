Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone, via al piano per l’area Decathlon: il negozio cresce, più posti di lavoro, nuova viabilità Svolta per l’area Decathlon a Lissone, approvato il piano attuativo di via Piermarini-Canonica,già promosso dal consiglio comunale nell’ambito della variante al Piano di Governo del Territorio.

Approvato a Lissone il piano attuativo di via Piermarini-Canonica,già promosso dal consiglio comunale nell’ambito della variante al Piano di Governo del Territorio. È una svolta per l’area Decathlon.

Il progetto negli obiettivi favorirà la rigenerazione del tessuto commerciale cittadino e creerà, oltre a nuovi posti di lavoro, anche un miglioramento in termini di parcheggi e viabilità nell’area del controviale della Valassina.

“L’adozione del Piano attuativo è il punto finale di una lunga interlocuzione che l’amministrazione comunale ha avuto con gli operatori coinvolti dall’operazione urbanistica il cui primo obiettivo era quello di evitare ulteriore edificazione residenziale sulla città di Lissone – afferma Antonio Erba, assessore con delega all’Urbanistica – Il risultato finale, condiviso dal Sindaco e dalla Giunta, comporta un doppio risultato: preserviamo una fondamentale struttura di vendita sul nostro territorio il cui ampliamento porterà ad un incremento nell’organico, e andiamo a risolvere criticità croniche nell’area del Controviale della Valassina e dell’ingresso a Lissone. Il valore delle opere pubbliche che la città riceverà, dimostra il valore dell’accordo sottoscritto con l’operatore privato. Il progetto inoltre prevede positive ricadute per l’intera zona in termini di viabilità e parcheggi, oggi palesemente sottodimensionati”.

L’operazione urbanistica consentirà un ampliamento degli spazi a disposizione della catena di negozi sportivi con ampliamento del punto vendita Decathlon già esistente con anche incremento occupazionale.

Allo stesso tempo verrà dichiarata conclusa la valenza del Piano integrato d’intervento di via Bernini, una scelta che ha bloccato la potenziale realizzazione di circa 40 nuovi appartamenti per circa 8.500 metri cubi residenziali.

L’ampliamento del Decathlon è una scelta funzionale alla realizzazione di servizi destinati allo spazio commerciale: complessivamente l’operatore privato acquisirà circa 2.800 metri quadrati di superficie pubblica a fronte di un pagamento complessivo di 487mila euro. L’ampliamento riguarderà complessivamente 1.000 metri quadrati di superficie di vendita.

In cambio l’operatore privato realizzerà a proprie spese una nuova rotatoria all’incrocio tra le vie Bernini e Piermarini, oltre alla modifica della rotatoria di via Mascagni-Cilea (di competenza Anas). Sono previste anche l’esecuzione di opere di miglioramento della viabilità esterna all’area Decathlon, con la creazione di ulteriori 60 stalli per la sosta delle auto e la definitiva risoluzione dell’attuale sosta lungo il controviale della Valassina che verrà impedita con il posizionamento di specifici dissuasori.

Il valore complessivo delle opere di urbanizzazione primaria ammonta a circa 330mila euro, a cui si aggiungerà una somma oltre 38mila euro che l’operatore verserà quali oneri di urbanizzazione secondaria.

