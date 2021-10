Lissone: versamento Tari 2021 prorogato al 2 novembre senza maggiorazioni L’annuncio della amministrazione comunale dopo le segnalazioni affiorate in città dai contribuenti che non hanno ricevuto il consueto bollettino entro il termine di scadenza (30 settembre).

Avviso pagamento Tari 2021: il versamento potrà essere eseguito entro il 2 novembre e senza alcuna maggiorazione. Lo ha comunicato ufficialmente l’assessore alle risorse finanziarie di Lissone, Domenico Colnaghi, in virtù delle numerose segnalazioni affiorate in città dai contribuenti che non hanno ricevuto il consueto bollettino entro il termine di scadenza (30 settembre).

In questi ultimi giorni si sono verificati nuovi ritardi ed i cittadini chiedono lumi. Il chiarimento alla cittadinanza giunge dai canali ufficiali. «Visti i ritardi nella consegna degli avvisi di pagamento, si è deciso di posticipare la scadenza del versamento della prima rata- spiega l’assessore - c’è poi la possibilità di pagare con bancomat allo Sportello Gelsia, ma anche in municipio».

Da parte dell’utenza locale si è manifestato il disagio ed anche un certo risentimento per un meccanismo che ha denunciato un problema; molte le domande sul da farsi. Situazioni evidentemente non sconosciute agli uffici comunali. Da qui la decisione del Comune di dilatare i tempi previsti per il versamento della rata Tari 2021. Con scadenza fissata al 2 novembre prossimo. Ma non solo. In municipio è stata aperta una postazione per il pagamento POS.

Per facilitare il pagamento della Tari 2021, dal 1 ottobre al piano terra del Comune, i lissonesi trovano infatti un’apposita postazione che è a disposizione dell’utenza per il pagamento POS, senza alcuna commissione a carico di chi paga con bancomat o carta di credito. All’ingresso del Comune è stato creato un percorso guidato per veicolare l’affluenza degli utenti.

L’ingresso in Comune per usufruire di questo servizio non richiede alcuna forma di prenotazione, ma prevede l’attesa del proprio turno per l’effettuazione del pagamento dovuto. Questi gli orari previsti: lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; sabato chiuso. Un’altra postazione per pagamento è attiva alla sede di Gelsia Ambiente di Lissone, aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle14.30 alle 18.30.

