Un’auto dei carabinieri nel cortile all’angolo tra via Gramsci e via Pietro da Lissone (Foto by Gianni Radaelli)

Lissone, uomo di 52 anni trovato morto in via Pietro da Lissone Un uomo di 52 anni è stato trovato in un

Un uomo di 52 anni è stato trovato morto in zona San Rocco a Lissone la mattina del 24 febbraio. Teatro della tragedia un cortile all’angolo tra via Gramsci e via Pietro da Lissone. Sul posto i carabinieri. Non ci sono notizie ufficiali sulle cause del decesso. Sembra che fosse nei locali della società per cui lavorava.

© RIPRODUZIONE RISERVATA