Lissone torna a sentire la voce delle campane: la “chiesa granda” fa le prove per Pasqua - VIDEO A Lissone è tornato il suono delle campane della chiesa prepositurale Santi Pietro e Paolo, dopo un lungo silenzio di mesi causato dai lavori di restyling. Sono le prove in vista della Pasqua.

Se è vero che l’emozione non ha voce, il suono delle campane della chiesa prepositurale Santi Pietro e Paolo di Lissone - dopo un lungo silenzio di mesi causato dai lavori di restyling - ha fatto venire i brividi a tanti cittadini. Le hanno definite “le prove”, i rintocchi che in queste ultime ore si sono uditi. Il significato è più grande perché segna il ritorno a un concerto speciale, perché quello delle campane della chiesa “granda” di Lissone va oltre la dimensione di normalità.

La campana grande suonerà il Venerdi Santo mentre sabato sera all’annuncio della Resurrezione suoneranno tutte le campane. Dopo oltre un anno di lavori di restauro che hanno rifatto il look alla torre campanaria, la Pasqua sarà annunciata in maniera speciale.

Alle spalle, c’è un lavoro impegnativo voluto per salvare uno dei grandi tesori della città di Lissone. L’intervento si è reso necessario dopo che diversi pezzi decorativi si erano staccati, alcuni precipitando anche sul tetto della chiesa. Il primo importante restauro compiuto sulla torre in tutti i suoi 90 anni di storia. Con urgenza è stato posto in sicurezza il campanile e poi si è dato il via ai lavori. Le campane sono state sottoposte a restyling con la revisione dei motori che le azionano meccanicamente. La cella campanaria, subito sotto le campane, è l’area della torre che più ha richiesto l’intervento dei restauratori dal momento che è risultata la più ammalorata.

Nulla è stato lasciato al caso. Il progetto di restauro ha quindi riguardato anche l’orologio, silenzioso esattamente come le campane da quando sono iniziati i lavori.



IL VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA