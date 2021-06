Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone: telecamere fuori dalle scuole contro lo spaccio di droga A Lissone installate telecamere all’esterno degli istituti comprensivi nell’ambito del progetto “Scuole sicure” con la Prefettura.

Lotta e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: nuove telecamere all’esterno dei plessi scolastici di Lissone. È questa l’azione che Comune e Polizia Locale di Lissone, in partenariato con gli Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo grado del territorio, hanno messo in atto nell’ambito del progetto “Scuole Sicure” portato avanti in collaborazione con la Prefettura di Monza e della Brianza.

La posa delle telecamere si è completata grazie a un contributo statale di circa 30mila euro a cui si è aggiunto uno stanziamento comunale della restante parte. La spesa complessiva è pari a 51mila euro.

Una o due telecamere per ambito monitoreranno i punti di accesso e le aree circostanti, inquadrando solamente all’esterno del perimetro degli istituti scolastici. Il monitoraggio riguarderà, in modo particolare, gli istituti comprensivi “Benedetto Croce”, “Rita Levi Montalcini”, “De Amicis” sia di Santa Margherita che di Bareggia, l’IIS Meroni e il comprensorio che unisce Liceo Enriques, Europa Unita e Giuseppe Parini.

