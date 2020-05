Lissone: sportelli per aiutare imprese e commercianti ad affrontare la Fase 2 Aziende, commercianti e artigiani avranno a disposizione un servizio di assistenza per le modalità di accesso ai bandi regionali. Un progetto studiato dal Comune e che coinvolge la Cabina di regia del Distretto Urbano del Commercio di cui di cui fanno parte Confcommercio e Camera di commercio, allargata a APA Confartigianato Imprese Lissone e Lissone Commercia

Un progetto per commercianti, artigiani, piccole e medie imprese per sapere come muoversi nella Fase-2 e avere assistenza per capire come accedere ai bandi regionali.

Lo ha studiato dall’Amministrazione Comunale di Lissone come ente capofila attraverso la Cabina di regia del Distretto Urbano del Commercio di cui di cui fanno parte Confcommercio e Camera di commercio, allargata a APA Confartigianato Imprese Lissone e Lissone Commercia.

Dalla prossima settimana le sezioni locali di ConfCommercio e APA Confartigianato Imprese e “Lissone Commercia” saranno a disposizione di associati e non associati per qualunque delucidazione sul momento di emergenza, per avere informazioni su riaperture, sanificazioni, contingentamento della clientela e dispositivi igienico-sanitari da utilizzare e sulla misura approvata da Regione Lombardia “Safe Working – Io riapro Sicuro”, che prevede contributi alle attività economiche per interventi che riguardano la sicurezza sanitaria.

Una iniziativa , quest’ultima, relativa a micro e piccole imprese con sede operativa o un’unità locale in Lombardia e operanti nel commercio, nei pubblici esercizi (bar e ristoranti), nell’artigianato, nel manifatturiero, nell’edilizia, nei servizi e dell’istruzione.

“Prosegue il lavoro coordinato con le Associazioni di categoria per supportare le imprese del nostro territorio - afferma Alessandro Merlino, assessore con delega al Commercio - Dopo aver stanziato oltre 2,2 milioni di euro per supportare economicamente le attività economiche in questa fase di forte criticità, ora grazie alla sinergia con ConfCommercio, APA ConfArtigianato Imprese e Lissone Commercia apriamo due sportelli sul territorio in grado di affiancare gli operatori economici in questa fase di transizione”.

