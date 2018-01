Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone: rapinato del cellulare sul treno. Lui si ribella ma il malvivente scappa Un uomo di 37 anni è stato rapinato del cellulare mentre si trovava sul treno prima di Lissone. Stava dormendo. Quando si è accorto di quello che stava succedendo ha reagito ma non è riuscito a sventare il colpo

Un giovane probabilmente di origine nordafricana gli ha rubato il cellulare. Lui, un viaggiatore di 37 anni che stava transitando in treno fra Monza e Saronno, si è svegliato improvvisamente e quando si è accorto di cosa gli stava succedendo ha cercato di reagire.

Il rapinatore, però, nonostante una colluttazione, scende a Lissone e se ne va con lo smartphone in tasca. È successo la mattina dell’Epifania . La vittima del malvivente è stata soccorsa, la Polizia ferroviaria ha raccolto la sua testimonianza. Ora si indaga. Intanto il cellulare non c’è più. E non ci sono tracce neanche del rapinatore

