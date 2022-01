Lissone, prove di unità nel centrodestra: avviate le consultazioni «Riunioni per analizzare la possibilità di andare compatti alle elezioni con un programma condiviso». Lo fanno sapere in un comunicato le forze di centrodestra di Lissone - Fratelli d’Italia, Forza Italia, “Lissone in Movimento”, “Per Lissone Oggi” e Lega per Salvini - in vista delle prossime elezioni amministrative.

Le 5 compagini di centrodestra venerdì 28 gennaio hanno sciolto le riserve e indicato la strada comune: una coalizione per cambiare il governo della città.

«È ormai di fronte a tutti l’immobilità e la incompetenza unite a una buona dose di presunzione di questa giunta di sinistra - dichiarano all’unisono i gruppi e le liste di centrodestra - progetti non completati, progetti che sono costati tanto e poi spariti, che hanno sollevato proteste dei cittadini: insomma, 10 anni che hanno ridotto Lissone a una città scialba senza alcuna cura dei giovani, dei disabili e dei commercianti».

E poi: «Lissone non può sopportare questo, bisogna attuare un radicale cambiamento di rotta. Per questo, sono cominciate delle riunioni tra i rappresentanti delle 5 componenti per analizzare voce per voce gli argomenti che devono, secondo ognuno, diventare capisaldi di un programma condiviso per il 2022».

L’intento di un centrodestra compatto era stato ventilato, proprio in settimana, dal commissario della sezione della Lega di Lissone, Marco Citterio.

