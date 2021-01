Lissone. Semaforo via Manin (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone: polemiche per il nuovo semaforo che crea code, caso in consiglio comunale Polemiche per il semaforo installato a dicembre 2020 che avrebbe dovuto fluidificare l’immissione fra via Manin e via Cattaneo, la direttrice che collega Lissone con Vedano al Lambro, e invece crea lunghe code. Il caso arriva anche in consiglio comunale.

È stato installato a dicembre 2020 e per l’amministrazione l’intento era quello di consentire una nuova viabilità, più sicura e più agevole in fase di immissione. A distanza di poche settimane, però, l’impianto semaforico all’intersezione fra via Manin e via Cattaneo, la direttrice che collega Lissone con Vedano al Lambro, è finito al centro delle polemiche. Tanti cittadini bocciano l’intervento e sui social il tam tam di segnalazioni ha innescato lamentele anzitutto per lunghe code di auto che si formano in particolare alla mattina, ma anche per altri disagi viabilistici.

Il Comune aveva a dicembre annunciato la novità intenta a favorire l’immissione su via Cattaneo dei mezzi provenienti da via Manin, in particolare quelli dei residenti durante le prime ore del mattino.

Per i mezzi provenienti da Lissone, il nuovo impianto semaforico non avrebbe dovuto creare particolari problematiche, dal momento che i semafori sono collegati fra loro da una “onda verde” che consentirà di sincronizzare la scorrevolezza del traffico.

Nei fatti, però, la situazione segnalata dagli automobilisti è tutt’altro che agevole. Il tema, finito al centro di post sui social, è destinato ad emergere in consiglio comunale.

