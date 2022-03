Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone: più autostima con il corso di autodifesa femminile patrocinato dal Comune Iniziativa promossa dal Judo Club Lissone Asd alla palestra della scuola Dante di via Volturno: tredici incontri fino al 10 giugno. le principali nozioni riguarderanno le fasi di prevenzione e di difesa da un’aggressione, lavorando anche sull’atteggiamento.

Incrementare l’autostima personale e una maggior consapevolezza di sé: sono gli obiettivi che intende raggiungere il Comune di Lissone che patrocina il “corso di legittima difesa femminile” promosso dal Judo Club Lissone Asd, iniziativa che prenderà il via a partire da venerdì 18 marzo, dalle 21.30 alle 23, alla palestra della scuola Dante di via Volturno e proseguirà sino al 10 giugno per un totale di 13 incontri.

«A distanza di pochi giorni dalla celebrazione della Giornata internazionale della donna, come amministrazione comunale abbiamo deciso di sostenere questa importante iniziativa dai risvolti sportivi e sociali - afferma Renzo Perego, assessore con delega allo sport - ringrazio lo Judo Club Lissone Asd, realtà attiva sul territorio dal 1970, per aver pensato all’organizzazione di questa proposta alla quale abbiamo immediatamente concesso il nostro supporto. Mi rassicura sulla bontà dell’attività la presenza al corso del maestro Natale Casagrande, istruttore federale e responsabile dei tecnici federali che si occuperanno di seguire il corso stesso, il quale, oltre ad essere un grande sportivo, è un grande educatore. Il presidente mi ha inoltre già sottoposto un progetto contro il bullismo che confido possa essere attuato nei prossimi mesi».

Durante il corso, le principali nozioni riguarderanno le fasi di prevenzione e di difesa da un’aggressione, lavorando anche sull’atteggiamento da tenere per dissuadere eventuali azioni violente da parte di estranei.

«Prevenzione, atteggiamento e difesa saranno i cardini entro i quali si muoverà il corso di autodifesa, durante il quale si svilupperanno azioni finalizzate a contrastare un’azione violenta di cui la donna può essere vittima mentre è in piedi, o mentre è a terra - spiegano dallo Judo Club Lissone - A Lissone abbiamo già promosso un’iniziativa simile negli anni passati riscuotendo un’elevata partecipazione. Ci auguriamo che, anche attraverso queste lezioni, sempre più donne possano elevare la propria autostima e ritenersi sempre sicure in qualunque contesto si trovino». Sede del corso sarà la palestra Dante, con un numero massimo di 30 iscritti. L’iscrizione è gratuita, ma prevede il versamento di una quota di 20 euro a copertura delle spese di assicurazione. È possibile effettuare la pre-iscrizione telefonando al numero 335.8005710; in alternativa, l’iscrizione avrà luogo venerdì 18 marzo direttamente alla palestra Dante a partire dalle 21.15.

