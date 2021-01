Lissone, piazzetta Fumagalli al buio e luci a intermittenza: disagi per l’illuminazione pubblica A Lissone aumentano le situazioni critiche segnalate dai residenti e non solo che lamentano problemi all’illuminazione pubblica cittadina. In piazzetta Fumagalli parcheggio al buio, nei quartieri luci a intermittenza.

Lampioni spenti e parcheggi al buio (come in piazzetta Fumagalli, in pieno centro) o zone in cui da giorni si registra il malfunzionamento dell’illuminazione pubblica. Luci ad intermittenza vengono segnalati in diversi quartieri. Aumentano a Lissone le situazioni critiche segnalate dai residenti e non solo che lamentano problemi all’illuminazione pubblica cittadina.

Malumori, in particolare, per le aree di sosta dove gli automobilisti devono recuperare l’auto non senza disagio a causa del guasto di più lampioni. Come accaduto, ad esempio, in piazzetta Fumagalli (zona retrostante la chiesa prepositurale) nella serata di mercoledì 13 gennaio dove gli automobilisti hanno trovato un parcheggio al buio.

