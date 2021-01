Lissone, numeri bassi per i contagiati Covid. Il sindaco: «Pronti a dare gli spazi per vaccinare contro il virus» Il sindaco di Lissone Concetta Monguzzi rivela i nuovi dati dei positivi, scesi a 77. La città pronta a fornire gli spazi per somministrare i vaccini anti Covid

Sono 77 (alla data di giovedì 28 gennaio) i lissonesi positivi al coronavirus, e da inizio pandemia, invece, sono stati 56 i decessi riconducibili all’infezione da Covid-19.

Sono i numeri resi noti dal sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi, che attestano come la situazione in città sia in costante miglioramento. “Settantasette positivi è un numero che si è abbassato e anche di molto, è un dato che ci conforta- commenta il sindaco che ha aggiornato anche la situazione alla casa di riposo Agostoni. “Sono stati vaccinati tutti gli ospiti e tutto il personale sanitario della nostra Rsa, ad oggi risultano solo 3 positivi e sono comunque in atto tutte le misure di sicurezza previste per la prevenzione” ha precisato confermato poi che, in accordo con le autorità sanitarie, il Comune potrà mettere a disposizione degli spazi per la somministrazione del vaccino anti-Covid.

“Abbiamo scritto una lettera ad Ats e abbiamo comunicato la nostra disponibilità a fare la nostra parte. Possiamo mettere a disposizione i tre spazi già utilizzati per le vaccinazioni anti-influenzali nelle scorse settimane” ha spiegato Monguzzi che, sul tema, ha avuto anche un contatto informativo coi medici di base e i pediatri di Lissone.

