Un tratto di via Dante (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, lavori urgenti sulla fognatura: una corsia chiusa al traffico in via Dante Intervento di BrianzAcque al via dal lunedì 14 marzo per una ventina di giorni per eseguire i lavori di rifacimento di un tratto dell’impianto fognario e porre così fine ad alcuni disservizi rilevati dalla cittadinanza.Cosa cambierà per la viabilità.

A seguito di lavori urgenti ed imprevisti sull’impianto fognario, richiesti da BrianzAcque, a partire da lunedì 14 marzo in via Dante a Lissone verranno attuate modifiche alla circolazione per consentire la corretta esecuzione dei lavori e la risoluzione della problematica. Durata prevista dell’intervento è di circa 20 giorni, la chiusura al traffico veicolare su di una corsia consentirà di eseguire i lavori di rifacimento di un tratto dell’impianto fognario e porre così fine ad alcuni disservizi rilevati dalla cittadinanza.

Le modifiche principali concordate a seguito di un sopralluogo congiunto fra il comando di Polizia Locale e BrianzAcque saranno le seguenti: chiusura al traffico della corsia di via Dante in direzione via Aliprandi con contestuale deviazione del flusso veicolare sulla corsia opposta; chiusura dell’intersezione fra le vie Dante, Aliprandi e Santi Pietro e Paolo fino al termine della prima fase dei lavori, la cui durata prevista è di circa 3 giorni, durante i quali avverrà lo scavo propedeutico alle opere successive; deviazione obbligatoria in via Aliprandi per i veicoli che percorrono via don Minzoni in direzione centro e istituzione del doppio senso di circolazione in entrata ed in uscita dal parcheggio di piazza Fumagalli. Prevista inoltre la deviazione del traffico in piazza Giovanni XXIII ed inversione del senso di marcia attualmente disposto sulla via padre Ugolino, fino alla riapertura dell’intersezione fra le vie Dante, Aliprandi e Santi Pietro e Paolo.

