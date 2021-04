Lissone, lavori in corso in pieno centro: fino a venerdì 16, modifiche alla viabilità Lavori in corso in piazza Italia, via Verdi e via Matteotti nel pieno centro di Lissone sino 16 aprile per l’adeguamento della rete gas. Modifiche alla viabilità.

Lavori in corso in piazza Italia, via Verdi e via Matteotti, nel pieno centro di Lissone. Sino 16 aprile, per l’adeguamento della rete gas, la circolazione subirà alcune modifiche: il cantiere è in via Verdi e nel tratto di marciapiede interessato è vietata la sosta, ma sono garantiti gli accessi ai servizi presenti. Chiusura al traffico invece in piazza Italia e senso unico alternato in via Verdi e Matteotti.

