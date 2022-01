Lissone, la “montagnetta” della Statale 36 non c’è più La “montagnetta” situata nelle immediate vicinanze della Statale 36 a Lissone non c’è più: i lavori procedono verso la riqualificazione dell’area tra via Cellini e via Mascagni dopo oltre trent’anni.

Procedono a pieno ritmo i lavori all’ex cava Anas di Lissone. L’amministrazione comunale aggiorna lo stato dei lavori mostrando le immagini dell’evoluzione della ribattezzata “montagnetta” situata nelle immediate vicinanze della Statale 36, un intervento che sta per giungere al termine di una lunga interlocuzione fra Anas (proprietaria degli spazi) e Comune per la completa riqualificazione dell’area.

L’obiettivo condiviso sarà come noto quello di riqualificare uno dei principali accessi alla città, creando uno spazio a disposizione di Anas, un’area verde pubblica e a seguire una soluzione definitiva ai problemi di viabilità del quartiere.

La questione del terreno situato fra via Cellini e via Mascagni si protrae da oltre trent’anni, ma nell’ultimo anno - complice anche le numerose sollecitazioni da parte di cittadini e politica locale- la vicenda si è sbloccata tanto da portare all’avvio del cantiere che in questi primi giorni del 2022 mostra lo stato di fatto. La montagnetta è in sostanza un ricordo, il terreno è stato “livellato” in attesa degli interventi successivi e definitivi.

