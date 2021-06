Lissone: in municipio uno sportello dedicato per il rilascio dello Spid Il Comune darà la possibilità su appuntamento a tutti i cittadini maggiorenni di ottenere agevolmente un account SpiD, elemento ormai indispensabile per accedere sempre più agevolmente ai servizi della pubblica amministrazione.

Uno sportello dedicato al rilascio dello Spid, in municipio a Lissone, primo comune in Brianza ad attivarlo. A partire da martedì 22 giugno, il Comune darà la possibilità a tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età di ottenere agevolmente un account SpiD, elemento ormai indispensabile per accedere sempre più agevolmente ai servizi della pubblica amministrazione. Il servizio sarà disponibile su appuntamento, e sarà poi rilasciato dal Settore Demografici.

Il rilascio e l’utilizzo dello Spid sono gratuiti: potrà garantire la massima fruibilità dei servizi on line predisposti dal settore e in particolare la possibilità di sostituire le credenziali personalizzate (già rilasciate) e che da settembre 2021 non potranno più essere utilizzate.

«Si tratta di una ulteriore tappa nell’innovazione tecnologica che ormai da anni caratterizza il nostro Ente - afferma Renzo Perego, assessore con delega ai Servizi Demografici - Così come nell’ultimo anno è quadruplicato il numero di certificati rilasciati in formato digitale, ora diamo la possibilità alla cittadinanza di dotarsi anche attraverso i nostri sportelli dello strumento fondamentale per poter fruire delle nuove opportunità tecnologiche. L’introduzione del rilascio dello Spid si affianca all’importante lavoro svolto dall’assessore Domenico Colnaghi relativo all’implementazione di PagoPA e dell’App IO, con l’unico obiettivo di far risparmiare tempo all’utenza e assicurare i servizi dell’Ente 24 ore su 24, 7 giorni su 7».

