Lissone, in Fase 2 ripartono anche i truffatori Segnalati a Lissone diversi tentativi di truffa lunedì mattina da parte di due individui. Sono state avvertite le forze dell’ordine.

Ripartenza Fase 2? Anche per alcuni truffatori. Che architettano il raggiro nel nome del Covid-19. Succede a Lissone. Lunedì 18 maggio alle porte di molti cittadini hanno bussato due individui che con una scusa hanno tentato di mettere a segno un colpo relativo ad agevolazioni economiche “post Covid” sulle bollette. Per fortuna, la prontezza dei cittadini fa saltare i piani dei malintenzionati, ma l’attenzione resta alta perché i malviventi potrebbero tornare a farsi vivi e a mettere a repentaglio la sicurezza dei malcapitati, soprattutto anziani.

Il tentato raggiro (segnalato in più zone della città) è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine.

“Mi ha citofonato un tizio che sosteneva di essere dell’Enel e che voleva controllare i contatori per verificare se avessimo avuto delle agevolazioni post covid. Non aprite, è una truffa!” informa una lissonese che mette in guardia i concittadini.

